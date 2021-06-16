شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الخميس، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأوضح أن أعلى درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية في الدمام، كما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة والقريات.