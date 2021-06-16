شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: الجرعة الأولى من لقاح كورونا تستمر فعالياتها لعدة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن سبب التوسع في إعطاء الجرعة قبل البدء في جدول الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع.

وقال "عسيري" عبر حسابه على "تويتر": "لأن الجرعة الاولى تخفض المرض الشديد والوفيات بنسبة تزيد عن ٨٠٪ عند معظم الناس وتستمر الحماية عدة أشهر".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبر يفيد بتأكيد الاستشاري عبدالله بن مفرح عسيري، أن الإصابة السابقة بـ "كوفيد -19" تعطى مناعة ضد العدوى الأصلية تمتد لسنة واحدة على الأقل.