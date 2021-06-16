شكرا لمتابعة خبر عن الإياتا : التوصية بعدم سفر المطعمين لتفادي تعرضهم لجلطات غير صحيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

جددت هيئة مكافحة الشائعات، اليوم الأربعاء، التأكيد بعدم صحة الفيديو المتداول عن أن شركات الطيران الإسبانية والروسية تنصح بعدم سفر المطعمين لتفادي تعرضهم لجلطات.

وأكدت أن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح، كما نفاه رسميًا المتحدث باسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا"، "أنتوني كونسيل".

وأضافت أن المتحدث باسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي أكد أن لديهم مجموعة استشارية طبية تبحث في قضايا الصحة والسفر الجوي، مؤكدًا أن ما تردد بشأن التحذير من سفر المطعمين غير صحيح.