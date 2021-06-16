شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الوزاري الخليجي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رحب المجلس الوزاري الخليجي بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، مؤكدًا إدانته لاستمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي.

وأشاد المجلس بتقديم المملكة منحة مشتقات نفطية لتشغيل الكهرباء في اليمن، داعيًا الأمم المتحدة للوصول لحل مشكلة خزان صافر.

كما أدان استمرار هجوم ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب، مستنكرًا عدم التزام إيران بتعهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعا إيران لحل قضية الجزر الإماراتية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس وقوفه مع المغرب لمواجهة كل مايهدد استقراره، كما أكد وقوفه مع العراق لمواجهة الجماعات الإرهابية، مشددًا على أهمية الشراكة مع الأردن في جميع المجالات.