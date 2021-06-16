شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الرئيس التنفيذي "بوابة الدرعية" يكشف عن تفاصيل لقاءاته مع ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ، جيري انزيريلو ، عن تفاصيل لقاءاته بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.

وقال جيري انزيريلو، إن ولي العهد يتمتع بذكاء يميزه عن غيره، موضحا: " يقرأ الأمور بصورتها الشاملة بطريقة منهجية، و يدرس الأمور معهم بإتقان ويتمتع بذاكرة تصورية لافتة ".

وأشار إلى أنه عند مغادرة الاجتماعات مع ولي العهد ، فإن الأمر لا ينتهي عند ذلك، حيث يقوم الأمير بعد يوم أو يومين أو حتى 5 أيام، بالاتصال به لإعطائه اقتراحات حول مشروع بوابة الدرعية.

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان يعطيهم تفاصيل للمشروع لم ينتبهوا لها، مبينا أن المخططات الرئيسية تطورت إلى رؤية أوسع لجعل الرياض واحدة من المدن العشر الكبرى في العالم.