شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية: بالون المعدة لم تثبت فعاليته لإنقاص الوزن والحفاظ عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية، أن بالون المعدة لم تثبت فعاليته لإنقاص الوزن والحفاظ عليه.

وأوضحت أن نمط الحياة واتباع التغذية الصحية أمر ضروري لإنجاح أي طريقة لإنقاص الوزن.

يذكر أن بالون المعدة هو نوع جديد من إجراءات إنقاص الوزن، يتم فيه وضع بالون سيليكون مملوء بالملح في معدتك، مما يساعدك على إنقاص وزنك من خلال الحد من كمية الطعام.