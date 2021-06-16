شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة لدى جورجيا تنصح بعدم حمل المسافرين أدوية إلا بوصفة طبية مترجمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة للطيران المدني، اليوم الأربعاء ، أن وزارة الخارجية تلقت برقية من سفارة المملكة لدى جمهورية جورجيا (مرفق كامل المشفوعات المتضمنة) ، توضح أن إدارة جمارك مطارات جورجيا أوضحت في موقعها الإلكتروني بعض الأدوية المحظورة على الراكب حملها إلا بوصفة طبية مترجمة.

وأكدت السفارة، في البرقية، أن جمارك مطارات جورجيا ، كشفت أنه سيتم تحويل الركاب المخالفين إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة لإصدار حكم الغرامة التي لا تقل عن (۱۰۰۰۰- عشرة آلاف لاري جورجي) أي ما يعادل ثلاث آلاف وستة وثمانون دولار أمريكي، أو السجن لمدة تتراوح من 3-5 سنوات.

ونبهت سفارة المملكة في جورجيا ، بعدم حمل أدوية للقادمين إلى جورجيا إلا بوصفة طبية مترجمة تفاديا لأي إشكالات قد يتعرض لها الراكب.