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سفارة المملكة لدى جورجيا تنصح بعدم حمل المسافرين أدوية إلا بوصفة طبية مترجمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة للطيران المدني، اليوم الأربعاء ، أن وزارة الخارجية تلقت برقية من سفارة المملكة لدى جمهورية جورجيا (مرفق كامل المشفوعات المتضمنة) ، توضح أن إدارة جمارك مطارات جورجيا أوضحت في موقعها الإلكتروني بعض الأدوية المحظورة على الراكب حملها إلا بوصفة طبية مترجمة.

وأكدت السفارة، في البرقية، أن جمارك مطارات جورجيا ، كشفت أنه سيتم تحويل الركاب المخالفين إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة لإصدار حكم الغرامة التي لا تقل عن (۱۰۰۰۰- عشرة آلاف لاري جورجي) أي ما يعادل ثلاث آلاف وستة وثمانون دولار أمريكي، أو السجن لمدة تتراوح من 3-5 سنوات.

ونبهت سفارة المملكة في جورجيا ، بعدم حمل أدوية للقادمين إلى جورجيا إلا بوصفة طبية مترجمة تفاديا لأي إشكالات قد يتعرض لها الراكب.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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