شكرا لمتابعة خبر عن تحذير لمرتادي طريق «رابغ/ينبع السريع» من وجود عاصفة ترابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي طريق "رابغ/ينبع السريع" بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وفي السياق نفسه، أوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.