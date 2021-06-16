شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير هندسي: "كود البناء السعودي" سيحد من العمالة السائبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المهندس سعود الدلبحي، محكم وخبير هندسي، أن "كود البناء السعودي" سيحد من العمالة السائبة بسبب أن المقاولين سيكونون معتمدين.

وقال الخبير الهندسي، أن 90% من القضايا تكون بسبب البناء الفردي والعمالة السائبة بالشارع، لافتًا إلى أن لحل المشكلة يجب الإلزام باختيار مقاول معتمد من هيئة المقاولين المعتمدين ومنع البناء الفردي والتصميم سيكون من مكاتب وتحت رقابة هيئة المهندسين، بحسب حواره مع قناة "السعودية".

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد العبودي، أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين المكلف، أنه سنرى قريبًا التأثير الإيجابي لكود البناء السعودي من ناحية القضاء على التستر في أعمال البناء.