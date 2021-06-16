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«التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بعشرة أشخاص من مُصدري شيكات دون رصيد، وذلك بناء على أحكام صادرة ضدهم شملت عقوبات مختلفة.

وتضمنت تلك العقوبات: السجن لمدة شهر لأحد المصدرين وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، فضلًا عن غرامة مالية 5 آلاف ريال ضد آخر، بينما صدر ضد آخر غرامة عشرين ألف ريال.

وشملت العقوبات السجن لمدة شهرين وغرامة مالية 7 آلاف ريال، وغرامة أخرى 30 ألف ريال، وغرامات بخمسة آلاف ريال، مع التشهير بجميع الأشخاص الصادر ضدهم الأحكام على نفقتهم الخاصة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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