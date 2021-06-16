شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بعشرة أشخاص من مُصدري شيكات دون رصيد، وذلك بناء على أحكام صادرة ضدهم شملت عقوبات مختلفة.

وتضمنت تلك العقوبات: السجن لمدة شهر لأحد المصدرين وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، فضلًا عن غرامة مالية 5 آلاف ريال ضد آخر، بينما صدر ضد آخر غرامة عشرين ألف ريال.

وشملت العقوبات السجن لمدة شهرين وغرامة مالية 7 آلاف ريال، وغرامة أخرى 30 ألف ريال، وغرامات بخمسة آلاف ريال، مع التشهير بجميع الأشخاص الصادر ضدهم الأحكام على نفقتهم الخاصة.