بالفيديو.. وزير التعليم: طلبة «موهبة» يحتاجون إلى برامج تصل بهم للعالمية

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الأربعاء، طلبة «موهبة» الفائزين بجوائز «آيسف 2021»، مؤكدًا أن هؤلاء يحتاجون إلى برامج ناضجة، للوصول بهم إلى المنصات العالمية.

وبثت وزارة التعليم عبر حسابها على تويتر، فيديو لقاء وزير التعليم بطلبة «موهبة»، قال فيه: إن مظاهر التطور في التعليم أن يكون هناك تزايد في الجوائز العالمية، التي يحصل عليها أبناؤنا وبنتانا، ولا شك أن هؤلاء الذين يفوزون يحتاجون أولًا إلى اكتشاف في مدارسهم، ومن ثم يحتاجون إلى برامج ناضجة من أجل تطويرهم ورعايتهم، للوصول بهم إلى المنصات العالمية.

وأضاف وزير التعليم: هذا الدور تقوم به «موهبة» بالتعاون مع وزارة التعليم من مختلف الجهات، مؤكدًا أن الدور بين الجهتين تكاملي من أجل صناعة جيل ينافس عالميًّا.

ولفت الوزير إلى أنه كلما كان هناك تمثيل للمملكة في المحافل الدولية، كلنا صنعنا مستقبلًا واعدًا لأبناء وبنات المملكة».

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