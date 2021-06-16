«تيك تراك».. مبادرة لتدريب 20 ألف طالب لإلحاقهم بسوق العمل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة هواوي السعودية، إطلاق مبادرة تيك تراك في المملكة، لتدريب 20 ألف طالب سعودي على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، تمهيدًا للانخراط في سوق العمل.

وتسهم المبادرة في تنمية النظام الإيكولوجي للمواهب التقنية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، تماشيًّا مع استراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات 2023 ورؤية المملكة 2030.

المبادرة أطلقت في إطار برنامج خطوة، لتمكين المواهب السعودية الذي تهدف هواوي من خلاله إلى بناء نظام إيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية.

ويمكن لطلاب الجامعات والكليات السعودية المشاركة في الدورات التدريبية مجانًا، إذ سيتبع المشاركون دورة تدريبية عبر الإنترنت تتواصل على مدار ثلاثة أيام لنيل شهادة احترافية معتمدة من هواوي في تقنية المعلومات والاتصالات (HCIA).

وتشمل الدورة ستة تخصصات تقنية، وهي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والأمن والتوجيه والتبديل والشبكات اللاسلكية المحلية، كما يمكن للطلاب الوصول إلى منصات التعلم والتسجيل لاتباع دورة تدريبية ونيل شهادات معتمدة في العديد من تخصصات التقنيات الحديثة.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة تحرص على تنمية المهارات والقدرات المتخصصة بما يتناسب مع مهارات العصر التي يتطلبها سوق العمل المحلي وبما يتناسب ويحقق الكفاية والجودة في المشاريع الضخمة التي تطلقها الدولة، متطلعًا أن تسهم هذه المبادرة في تطوير المهارات التقنية للشباب السعودي وجعل متدربي المؤسسة قادة التكنولوجيا المستقبلية .

من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة إريك يانج بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم المواهب المحلية، للإسهام في دعم التنمية المستدامة بالمملكة وإنجاز التحول الرقمي الشامل بما يتماشى مع رؤية 2030.

بدوره، نوه نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للكليات التقنية الدكتور عادل الزنيدي بهذا التعاون، الذي يعكس الالتزام ببناء المواهب المحلية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتزويدهم بتجارب وخبرات عالمية للإسهام في مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

يذكر أن المبادرة سيتم تنفيذها على مدار الأشهر الأربع القادمة، حيث سنوفر للطلاب السعوديين 10 جلسات تدريبية عبر الإنترنت تشمل العديد من التخصصات التقنية، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة التدريبية الأولى في 20 يونيو، ويمكن للطلاب المهتمين التسجيل في الدورة من خلال الموقع الإلكتروني: