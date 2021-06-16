للعام الثاني.. إيقاف قطار المشاعر المقدسة لقلة عدد الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - يستمر تعليق قطار المشاعر المقدسة في موسم الحج، للعام الثاني على التوالي؛ نظرا لقلة أعداد الحجاج، بينما تم تجهيز أسطول حافلات حديثة لمباشرة مهام النقل الترددي للحجيج.

ووفق قناة «الإخبارية»، منعت جائحة فيروس كورونا، الاستفادة من قطار المشاعر المقدسة بموسم الحج للعام الحالي؛ فاستمر توقف عمل محطة «مِنى» والتي كان ينتقل منها الحجيج إلى مشعر عرفات وباقي المحطات المخصصة لنقل ضيوف الرحمن.

وكانت محطات قطار المشاعر تستقبل على مدار مواسم الحج الماضية، قبل ظهور جائحة كورونا، أعدادًا كبيرة من الحجاج، وتجاوز عدد الحجاج في الموسم الواحد المليون و200 ألف حاج.

يشار إلى وزارة الحج والعمرة، أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

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