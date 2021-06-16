«الصحة»: دمج التقاعد في التأمينات يحقق هدفين للعاملين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن دمج التقاعد في التأمينات يحقق تطلعات العاملين بالقطاعين العام والخاص في هذا الصدد.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «دمج التقاعد في التأمينات يحقق تطلعات العاملين في القطاعين العام والخاص، في توحيد مظلة الحماية التأمينية وتوفير الاستحقاقات التقاعدية والمنافع التأمينية للعملاء بأعلى درجات الكفاءة».

يُشار إلى أن مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان من بين ما انتهى إليه دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.

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