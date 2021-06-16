«الصحة»: جرعة لقاح كورونا الأولى تخفض المرض الشديد والوفيات بنسبة 80%

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن الجرعة الأولى من لقاح كورونا، تخفض المرض الشديد والوفيات بنسبة تزيد عن 80% عند معظم الناس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحماية التي توفرها الجرعة الأولى تستمر عدة أشهر.

وكانت وزارة الصحة، أكدت الأربعاء، أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون بأخذ اللقاح.

وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاحات كورونا «كوفيد-19» آمنة وفعّالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

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