«الصحة»: أخذ اللقاح يقي من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون بأخذ اللقاح.

وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاحات كورونا «كوفيد-19» آمنة وفعّالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الصحة، في وقت سابق، تسجيل 1239 حالة مؤكدة وتعافي 932 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10606 حالات، منها 1549 حالة حرجة.

وقالت وزارة الصحة: إن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 469414 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 451187 حالة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7621 حالة، كما تم إجراء 90874 فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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