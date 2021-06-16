«الصحة»: لا تعارض بين دواءي «أومبيرازول» و«ازيثرومايسين»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، عدم وجود تعارض بين دوائي «أومبيرازول»، و«ازيثرومايسين».

وقالت الوزارة، إن دواءيْ «أوميبرازول» والمضاد الحيوى «ازيثرومايسين»، لا يوجد تعارض دوائي بينهما، وينبغي استخدامهما تحت إشراف الطبيب المعالج.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، قال فيه أحد المستفيدين: هل توجد مشكلة من استخدام دوائَيْ «أوميبرازول» والمضاد الحيوى «ازيثرومايسين» في ذات التوقيت؟.

ويستخدم دواء «أوميبرازول»؛ لعلاج حرقة المعدة والتهاب المعدة الحاد والتهاب المريء والقرحة الهضمية، بينما يستخدم ازيثرومايسين كعلاج ضد أنواع كثيرة من البكتيريا؛ فيستخدم لعلاج التهابات المسالك الهوائية التنفسية العلوية، والتهاب الرئتين والتهاب الأذن والتهابات الجلد.

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