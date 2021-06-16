تتعلق بالمعاشات والاشتراكات.. أبرز 10 أسئلة عن دمج التقاعد والتأمينات

الرياض - محمد عبدالله - بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء على قرار دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، تساءل المشتركون حول ضم مدد الاشتراك ومدى تأثير عملية الدمج على المعاش التقاعدي، ونسب الاشتراكات والاشتراك الاختياري.

وترصد «صحيفة عاجل» الإجابة على أبرز الاسئلة التي عرضتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد قرار دمج التأمينات والتقاعد عبر موقعها الاكتروني فيما يلي:

1-هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟

شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج التقاعد والتأمينات.

2-هل ما زال الاشتراك الاختياري مستمرًا أم توقف؟

الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.

3-هل هناك تغيير على تاريخ صرف المعاش التقاعدي؟

قرار دمج التقاعد والتأمينات لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين.

4-هل هناك تغير في إجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات بين المؤسستين؟

لا يؤثر دمج المؤسستين على إجراءات التقديم لضم المدد.

5-هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟

لا يوجد تغيير أو تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

6- هل هناك تغيير على نسب الاشتراكات بعد قرار دمج التقاعد والتأمينات؟

نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

7-هل سيتم تغيير طريقة استقطاع القروض الحكومية؟

لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومية بعد قرار دمج التقاعد والتأمينات.

8-هل سيتم توحيد المزايا بين متقاعدي النظامين؟

لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

9- هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الاسرة الذين يستلمون معاشًا حاليا من الجهتين؟

لا، الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

10- كيف سيقوم العميل بطلبات ضم الخدمات والعدول عنها ؟

طلبات ضم الخدمة والعدول عليها تتم بنفس الطريقة الحالية، إذ يتم تقديم طلب الضم للنظام الأول، ويتم تقديم طلب العدول للنظام الأخير.

أهمية دمج التقاعد والتأمينات

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أن قرار دمج التقاعد والتأمينات، يحمي العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «دمج التقاعد في التأمينات خطوة هامة في توحيد مظلة الحماية التأمينية وتعزيز الجهود لخدمة العاملين في القطاعين الخاص والعام».

وأوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن دمج التقاعد والتأمينات له مزايا عدة منها: توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، و إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل.

وكذلك زيادة الكفاءة التشغيلية والمالية والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية خلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

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