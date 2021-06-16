«المرور»: 4 خطوات للحفاظ على سلامة الأطفال داخل المركبات

الرياض - محمد عبدالله - وجّه المرور السعودي اليوم الأربعاء، 4 نصائح لتعزيز السلامة داخل المركبة، حفاظاً على حياة الأطفال.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره حساب «المرور السعودي» الرسمي بموقع تويتر، ناشد فيه ضرورة تعزيل سبل السلامة داخل المركبة، للحفاظ على حياة الأطفال، عبر اتخاذ 4 خطوات.

وأشار إلى أنه يجب استخدام مقاعد الأطفال حسب فئتهم العمرية، وربط حزام الأمان، وعدم السماح للأطفال بالخروج من النوافذ الجانبية أو العلوية وعدم ترك الأطفال في المركبة من دون مرافق راشد.

وكان المرور السعودي أكد أهمية مقاعد الأمان المخصصة للأطفال؛ باعتبارها تضمن الحفاظ على سلامتهم أثناء الجلوس وضبط حركتهم، فضلًا عن منع الإصابة حال التوقف المفاجئ أو الالتفاف الوقاية من الصدمات ومخاطر الحوادث وتنمية مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال.

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