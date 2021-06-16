خبير أرصاد: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - رصد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، تكون سحب (بعضها رعدية ممطرة) عصرًا على المرتفعات.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تشكلت سحب بعضها رعدية ممطرة عصر اليوم على أجزاء من المرتفعات بين عسير والباحة وجنوب الطائف، مشيرًا إلى هطول أمطار امطار جنوب العبلاء غرب بيشة.

وفي سياق متصل، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الخميس، تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة».

كما توقع المركز، استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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