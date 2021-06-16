«الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي المدينة بعد 5 أيام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج «الأراضي البيضاء»، الأربعاء، انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف المعلن عنه للمدينة المنورة، يوم 21 يونيو الجاري.

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، قال البرنامج: لم تتبقَ سوى خمسة أيام على انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف المعلن عنه للمدينة المنورة.

وأكد برنامج الأراضي البيضاء على ملّاك الأراضي الخاضعة للنظام بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة في 21 يونيو 2021م.

وفي وقت سابق، نوه برنامج الأراضي البيضاء إلى أن عدم التسجيل في المهلة المحددة، سوف يترتب عليه فرض غرامة تصل إلى % 2.5 من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض رسوم أخرى على تلك الأراضي.

ولفت برنامج الأراضي البيضاء إلى أنه يستهدف زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السّكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأشار البرنامج إلى أن المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء، تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في (المدينة المنوّرة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك)، على أن يمتدّ نطاق تطبيق الرسوم لمدن أخرى تشمل 0الأحساء، وحفر الباطن، والقصيم، وحائل)، وغيرها من المدن التي سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يقوم بمراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن المستهدفة من البرنامج، وذلك لمتابعة مخرجات تطبيق النظام على الأراضي البيضاء وتقرير الانتقال إلى المرحلة التالية أو تعليق التطبيق أو تطبيق أكثر من مرحلة أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

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