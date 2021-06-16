بيان سعودي أمريكي: دعم «السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت السعودية وأمريكا، التزام البلدين بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي بجدية وعلى وجه السرعة.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته البلدان، في ختام زيارة المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري للمملكة العربية السعودية.

وقال البيان، إن البلدين سيعملان على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس والتشجيع الفعال لقمة ناجحة لدول مجموعة العشرين في إيطاليا والدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في غلاسكو.

وأكد كلا البلدين أهمية تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واتخاذ إجراءات للتكيف المناخي خلال العقد الحالي لتلافي النتائج المترتبة على التغير المناخي.

كما أكدا عزمهما على العمل معا في دعم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر دعمًا فاعلًا والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك في مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي.

كما أكدا عزمهما تعزيز الجهود المبذولة تحت مظلة منتدى الحياد الصفري للمنتجين، بما في ذلك تخفيض غاز الميثان، والاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه.

وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على التعاون حول المستقبل الواعد للهيدروجين النظيف لمعالجة أصعب القطاعات خفضًا للانبعاثات، والعمل بالشراكة من أجل تسريع تطوير الهيدروجين النظيف واستعماله، واضعين بعين الاعتبار مبادرات كلتا الدولتين في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون حول تسريع استعمال الطاقة النظيفة وأنظمة الكهرباء قليلة الانبعاثات في المنطقة.

وأكد البلدان الاتفاق على تشجيع الشراكات في القطاع الخاص، ودعم الحلول القائمة على المحيطات وعلى الطبيعة لتعزيز الحد من الانبعاثات والتكيف، وبدء التعاون لتشجيع أبحاث التغير المناخي في مجالي الحد من الانبعاثات والتكيف.

ونوه كلا الجانبين خلال نقاشهما المثمر المطول حول مبادراتهما الحالية والمستقبلية بالجهود المبذولة من الطرفين، متطلعين إلى العمل معا وإلى تعزيز عملهما حتى اجتماع غلاسكو وما بعده.