جامعة نورة تطلق برامج تطوير مهني تطوعي لشاغلي الوظائف التعليمية

تعتزم «بيوت نورة للخبرات التربوية»، بكلية التربية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إطلاق برنامج تطوير مهني تطوعي متنوع يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية «عن بُعد» في كافة أنحاء المملكة، بهدف استثمار أوقاتهم خلال فترة الصيف، وتطوير مهاراتهم وممارساتهم التعليمية لتحسين مخرجات التعليم العام، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 20 يونيو ولغاية 7 يوليو 2021.

وفي هذا الشأن أوضحت عميدة كلية التربية، الدكتورة حصة بنت محمد الشايع، أن برنامج التدريب الصيفي التطوعي يعد امتدادًا لدور الكلية المجتمعي في صناعة التغيير، وبناء العقول، وإضاءة منارات العلم، حيث يتضمن البرنامج (30) ورشة تدريبية في مختلف التخصصات التربوية، كالتعلم الإلكتروني، والتعلم المدمج، والإستراتيجيات التعليمية، والطفولة المبكرة، وعلم النفس، ومهارات التفكير، ومهارات القرن الواحد والعشرين، والتربية الصحية والفنية، والإدارة والتخطيط، ويقدمه نخبة من المختصات في المجال التربوي من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ويشتمل البرنامج على عناوين متنوعة منها: الاحتراق الوظيفي في المؤسسات التعليمية، اللغة والتفكير، تصميم الإنفوجرافيك الثابت، استخدام برنامج الببلشر لإصدار الشهادات، تنمية الحس العددي لدى الأطفال، التقنية والأطفال، تطبيقات على اختيار النصوص وبناء أسئلة الفهم القرائي وفق معايير الاختبار الدولي للقراءة pirls، التحدي القيادي، تطبيقات الذكاء العاطفي في التعليم، العدالة التنظيمية، الممارسة التأملية في التدريس، مهارات الكتابة التأملية.

ويقدم البرنامج أيضًا، التعلم المدمج، إستراتيجيات التدريس التفاعلي النشط، أثر التفكير في البناء الثقافي، التخطيط العكسي للوحدات والمناهج الدراسية، استخدام الأدوات التقنية بكفاءة، تحليل البيانات باستخدام برنامج «spss»، إستراتيجيات الفهم القرائي، نمط الحياة الصحي وأبرز ممارستها، 50 طريقة لاستخدام هرم بلوم في الصف، إستراتيجيات التدريس الفعال. الجدير بالذكر أنّ كلية التربية تتيح فرصة التسجيل للمهتمين بالتطوير المهني من شاغلي الوظائف التعليمية من جميع مناطق المملكة عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/144AORI3FcMuwiJ6Mnh27YxmNHi_YfMVz/view