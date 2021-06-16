السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.