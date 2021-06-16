السعودية | وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ 148 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ 148 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

وترأس الاجتماع معالي وزير الخارجية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

كما شارك في الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.