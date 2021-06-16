شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في اجتماع «وزاري التعاون» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ 148 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

كما شارك في الاجتماع، وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.