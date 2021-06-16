شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض .. إغلاق 408 منشآت ورصد 13 الف مخالفة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ضرورة مواصلة تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

جاء ذلك إثر اطلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال الأسبوع الماضي أكثر من ( 60448 ) رصد خلالها ( 13472 ) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (408) منشآت، ونفذ الجولات العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة والموارد البشرية والبيئة والمياه والزراعة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.