أعراض نقص فيتامين C أخطرها ضعف المناعة والإسقربوط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، بضرورة الحرص على تناول العناصر التي تحتوي على فيتامين C يوميًا ولو بكأس من عصير البرتقال، موضحة أن الرجال يحتاجون 90 ملليغرام، والنساء البالغات – غير الحوامل أو المرضعات – يحتجن إلى 75 ملليغرام من فيتامين سي يوميًا، ولأن جسم الإنسان لا ينتج أو يخزن هذا الفيتامين، لذلك فإنه ينبغي الحصول عليه من مصادره الطبيعية يوميًا.

فيتامين C يحمي من الأمراض:

وقالت في تصريحات لـ ” متابعات الخليج 365 “، إن الدراسات الطبية أوضحت أن نقص هذا الفيتامين يسبب 8 أعراض وهي، بطء التئام الجروح، نزيف اللثة أو الأنف أو كدمات، زيادة الوزن، جفاف البشرة، الإعياء والتعب، ضعف النظر، مرض الإسقربوط، وضعف المناعة.

ويحتوي كذلك على العديد من الوظائف المتعلقة بجهاز المناعة في جسم الإنسان، فإن المستويات المنخفضة منه تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض وربما يواجه بعض الصعوبة في سرعة التعافي، إذ تظهر الدراسات العلمية أن هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الحماية من الأمراض مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المثانة والإنفلونزا والزكام ونزلات البرد، ويحتمل أن يقلل أيضًا من الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

ضروري لإصلاح الأنسجة:

وتابعت، فيتامين C هو عنصر يجب أن يكون أساسيًا في النظام الغذائي لجسم الإنسان، فهو ضروري لصحة وإصلاح الأنسجة المختلفة في الجسم، بما في ذلك الجلد والعظام والأسنان والغضاريف، ويمكن أن يؤدي النقص المستمر في فيتامين C داخل النظام الغذائي إلى بعض المشكلات الصحية، مثل آلام المفاصل، وظهور الكدمات في الجسم وغيرها.

وأضافت أنه من الملاحظ أن نسبة فيتامين C تتناقص في الجسم بسبب عدم احتواء النظام الغذائي عليه، الأمر الذي يؤدي إلى نقص تكوين الكولاجين في الجسم، ويؤدي هذا إلى بدء تحلل أنسجة مختلفة في الجسم، وتتأثر صحة الجسم ككل، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين C المزمن، عادة على مدى نحو 3 أشهر أو أكثر، إلى مرض يعرف باسم الإسقربوط – كما أشرت-، وتشمل أعراضه كدمات خفيفة ونزيفًا بسيطًا، بالإضافة إلى آلام في المفاصل والعضلات.

الأطعمة الغنية بفيتامين C :

وانتهت الدكتورة رباب بالقول، هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين C ومنها الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، التوت مثل الكشمش الأسود والفراولة، والتوت، والتوت البري، الشمام والبطيخ، فاكهة الكيوي، الخضار مثل السبانخ والفلفل الأخضر والأحمر والطماطم والقرنبيط والملفوف والبروكلي والبطاطس، الحليب الطازج، والأسماك.

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