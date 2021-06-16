محمد بن مسعود - الدمام - قال: لا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر قال أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة (غشاء شفاف يغلّف النواة ويسمى قطمير). وأضاف "الخضيري" القول: الغشاء الشفاف الذي يغلّف النواة، مفيد وصحي ولا ضرر منه، وتركيبته ألياف سيليلوزية وبعض المعادن المفيدة، ولا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر. 16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 06:44 PM قال: لا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر "الخضيري": الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة مفيد وصحي ولا ضرر منه "الخضيري": الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة مفيد وصحي ولا ضرر منه قال أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة (غشاء شفاف يغلّف النواة ويسمى قطمير). وأضاف "الخضيري" القول: الغشاء الشفاف الذي يغلّف النواة، مفيد وصحي ولا ضرر منه، وتركيبته ألياف سيليلوزية وبعض المعادن المفيدة، ولا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر. الكلمات المفتاحية ، "الخضيري": الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة مفيد وصحي ولا ضرر منه ،

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