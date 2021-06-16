، 6 مزايا استثنائية ستصل لهواتف "أندرويد" هذا الصيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن وصول مزايا جديدة لهواتف "أندرويد" خلال هذا الصيف، والتي وصلت فعلياً لهواتف "بيكسل" خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنها تلك المرة الأولى، التي تجمع فيه "جوجل" عدداً كبيراً من مزايا "أندرويد" الجديدة في إعلان واحد وتطلقها جميعاً دفعةً واحدة.

وجاءت تلك المزايا الست الجديدة التي ستظهر على هواتف "أندرويد" هذا الصيف على النحو التالي

1. نظام التعرف على الزلازل

يمكن للقاطنين في المناطق المعرضة لخطر الزلازل، تحميل تلك التقنية الجديدة في "أندرويد"، والتي ستنبهك باحتمالية وقوع زلزال، قبل وقوعه بوقت كاف لكي تتمكن من الحفاظ على سلامتك وسلامة عائلتك.

وستكون تلك الميزة متاحة حالياً في نيوزيلندا، واليونان، وستطرح قريباً في تركيا والفلبين وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وتقول جوجل إنها تعطي الأولوية لإطلاق هذا في البلدان، التي ترتفع فيها مخاطر الزلازل، وستوفره للمزيد من البلدان خلال العام المقبل 2022.

2. تمييز الرسالة بنجمة

تمكّن جوجل مستخدمي أندرويد في تقنيتها الجديد، إمكانية تمييز رسالة بنجمة في تطبيق الرسائل للعثور عليها بسهولة لاحقاً.

كل ما على مستخدم "أندرويد" أن يضغط فقط ضغطة طويلة على الرسالة، ثم اختر النجمة.

ومن المتوقع أن يتم طرح تلك التقنية على نطاق واسع لمستخدمي "أندرويد" في وقت لاحق من هذا الشهر.

3. لوحة مفاتيح جديدة

تقدم "جوجل" كذلك تحديثات كبيرة في لوحة مفاتيحها "جي بورد" لمستخدمي "أندرويد"، والتي تتمتع بعدد أكبر من الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والتي ستكون مدعومة بلغات عديدة مثل الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.

وستساعدك الاقتراحات في اكتشاف مجموعة الرموز التعبيرية المثالية الجديدة بمجرد كتابة رسالة، بحيث يكون الرمز متوافقاً مع ما تكتبه.

4. هاي جوجل

منحت "جوجل" مساعدها الصوتي الذكي لنظام تشغيل "أندرويد"، عدداً من المهام الجديدة المميزة، حيث يمكن أن يأخذك إلى أماكن محددة داخل التطبيقات.

يمكن مثلاً أن تقول "هاي جوجل أود أن أدفع فاتورتي المالية"، فينتقل بك مباشرة إلى التطبيق الذي تدفع فيه فواتيرك، ويتركك تكمل هذه المهمة.

5. اكتشاف النظرات

ضمّنت "جوجل" في نظام تشغيل "أندرويد" إمكانية اكتشاف النظرات وطبيعتها ممزوجة بالصوت، لفتح قفل الهاتف ممتزج ما بين بصمة الصوت وبصمة العين، لتحقيق أمان أكبر لمستخدميها.

ويمكن أيضاً في تلك التقنية جعل دخول الهاتف ممزوجاً بثلاث طبقات مكونة من بصمة الصوت وبصمة العين وكلمة مرور مدخل فيها أحرف وأرقام ورموز، ليصبح هاتفك محميا بصورة كبيرة، من أي عمليات تجسس أو تطفل.

6. أندرويد أوتو

أما التقنية الأخيرة التي ستضيفها جوجل لمستخدمي "أندرويد"، هو ميزات لمنظومة تشغيل السيارات "أندرويد أوتو"، بحيث يمكن للمستخدم تخصيص شاشة المشغل الخاص بالسيارة من هاتفك، وتعيين طريقة تصفح الإنترنت وتطبيقات الوسائط التي تريدها أن تعمل أولا، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات أخرى مرتبطة بالسيارات مثل أماكن محطات الوقود أو مواقف السيارات أو الملاحة الآلية، أو قراءة الرسائل الجديدة على واتسآب أو فيسبوك ماسنجر، وما إلى ذلك من أمور.