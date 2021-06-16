، رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بعمل أعضاء مجلس الاتحاد

ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ73 الذي عُقِد مساء اليوم في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس.

وقدم رئيس الاتحاد العربي التهنئة لكل المنتخبات العربية المتأهلة في مستهل الاجتماع: "أهنئ المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا وإلى التصفيات النهائية لكأس العالم، وأتمنى التوفيق لبقية المنتخبات العربية في القارتين الآسيوية والإفريقية".

وشكر رئيس الاتحاد العربي أعضاء مجلس الاتحاد العربي: "أقدم لكم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على الجهود التي بذلت منكم جميعاً خلال الفترة الماضية التي أسهمت كثيراً في نجاح عمل المجلس، وإبراز برامج وأنشطة الاتحاد وتميز مسابقاته".

واستعرض الدكتور رجاء الله السلمي الامين العام للاتحاد العربي لكرة القدم تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

وقدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام، كذلك شكر الحكومات العربية على التسهيلات والخدمات التي يجدها الاتحاد وبرامجه ومسابقاته.

وفي جانب آخر، تعقد يوم غدٍ الخميس الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الـ26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 - 2025، يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.