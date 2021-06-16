، "ابن حثلين": دخول مهرجان الإبل السادس "للمحصنين ضد كورونا" فقط ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل المشاركين والزوار.. ونقاط فرز أمنية تتولى التأكد

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، أن العمل والدخول مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، سيكون مقتصراً على الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا.

وأكد "ابن حثلين" أنه سيكون هناك نقاط فرز أمنية لتطبيق الالتزام بذلك الإجراء، بحيث لا يدخل للمهرجان سوى المحصنين، سواء من المشاركين أو الزوار، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.