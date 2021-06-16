، دول الخليج تطالب بأن تشمل المحادثات النووية بشأن إيران برنامجها الصاروخي ،

محمد بن مسعود - الدمام - شددت على ضرورة مشاركتها في مفاوضات فيينا

طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الأربعاء)، بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية في العاصمة النمساوية فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 يجب أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وشدد الوزراء خلال اجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، على ضرورة مشاركة دول المجلس في المحادثات؛ وفقًا لـ"رويترز".