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السعودية تسجل 15 حالة وفاة و1239 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم، 15 حالة وفاة، 1239 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 932) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10606) حالات، منها (1549) حالة حرجة.

 

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (469414) حالة، فيما بلغت حالات التعافي (451187) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة وفاة حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (7621) حالة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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