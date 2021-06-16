شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يشدد على ضرورة اشتراكه في المحادثات النووية بفيينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يجب أن تأخذ المحادثات النووية في فيينا "البرنامج الإيراني" في الاعتبار

- يشيد بتقديم المملكة منحة مشتقات نفطية لتشغيل الكهرباء في اليمن

- دعا الأمم المتحدة للوصول لحل مشكلة خزان صافر

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أنه يجب أن تأخذ المحادثات النووية في فيينا في الاعتبار برنامج الصواريخ الإيراني ، وضرورة إشراك دول المجلس في المحادثات النووية.

وأكدوا في البيان الختامي لاجتماعهم على الوقوف مع العراق لمواجهة الجماعات الإرهابية ، ومع المغرب لمواجهة كل ما يهدد استقراه ، والعمل الشراكة مع الأردن في جميع المجالات .

ودعا وزراء خارجية الخليج الأمم المتحدة للوصول لحل مشكلة خزان صافر، فيما أشادوا خلال البيان بتقديم المملكة منحة مشتقات نفطية لتشغيل الكهرباء في اليمن ، وأدانوا استمرار استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي