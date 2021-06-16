، أمير جازان يدشن البدء بأعمال مشروع الراية السكني ونائب الوزير يتفقد العمل ،

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وقف نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، على مشروع راية الميدان السكني بمحافظة صبيا، الذي ينفذ لمستفيدي الدعم السكني بعدد 296 وحدة سكنية، وسيتيح موقع "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني".
وأكد البدير أن المشروع يعد من المشاريع التي تقام حاليًّا بمنطقة جازان، وسيساهم في تلبية احتياج المواطنين.
وكان أمير منطقة جازان وقّع اليوم اتفاقية مشروع إنشاء وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في مدينة صبيا، وذلك لتوفير عدد 200 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبّي جميع احتياجات الأسر، وسيتم لاحقًا إطلاق بيع وحدات سكنية على الخارطة لمستفيدي الدعم السكني بعدد 296 وحدة سكنية، وسيتيح موقع "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني".
ويعد مشروع الراية أول المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص في مدينة صبيا، والمجمع السكني يوفّر بيئة عصرية تتوفّر فيها معايير جودة الحياة وتتكامل فيها الخدمات والمرافق؛ إذ إن المشروع صُمّم ليلبّي التطلعات في مجمع سكني عصري ويقدم خدمات وصحية واجتماعية.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 05:44 PM
موقع "سكني" يتيح معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّاأمير جازان يدشن البدء بأعمال مشروع الراية السكني ونائب الوزير يتفقد العمل
وقف نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، على مشروع راية الميدان السكني بمحافظة صبيا، الذي ينفذ لمستفيدي الدعم السكني بعدد 296 وحدة سكنية، وسيتيح موقع "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني".
وأكد البدير أن المشروع يعد من المشاريع التي تقام حاليًّا بمنطقة جازان، وسيساهم في تلبية احتياج المواطنين.
وكان أمير منطقة جازان وقّع اليوم اتفاقية مشروع إنشاء وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في مدينة صبيا، وذلك لتوفير عدد 200 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبّي جميع احتياجات الأسر، وسيتم لاحقًا إطلاق بيع وحدات سكنية على الخارطة لمستفيدي الدعم السكني بعدد 296 وحدة سكنية، وسيتيح موقع "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني".
ويعد مشروع الراية أول المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص في مدينة صبيا، والمجمع السكني يوفّر بيئة عصرية تتوفّر فيها معايير جودة الحياة وتتكامل فيها الخدمات والمرافق؛ إذ إن المشروع صُمّم ليلبّي التطلعات في مجمع سكني عصري ويقدم خدمات وصحية واجتماعية.
، أمير جازان يدشن البدء بأعمال مشروع الراية السكني ونائب الوزير يتفقد العمل ،
المصدر : الخليج 365
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