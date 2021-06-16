، إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 8 أيام.. وتحويل مسار المركبات ابتداءً من 17 ذي القعدة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور ‎المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.

وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".