- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.
وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 05:22 PM
لمدة 8 أيام.. وتحويل مسار المركبات ابتداءً من 17 ذي القعدةإغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.
وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".
، إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.