«الجزائية» تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى مقامة ضد متهم سعودي

الرياض - محمد عبدالله - حددت المحكمة الجزائية المتخصصة، موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عماد مصلح النفيعي سعودي الجنسية بعد تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة بتاريخ 1442/10/21هـ.

وقالت إنها لم تستطع التواصل مع المتهم الذي يحمل هوية وطنية رقم (1082788231) في مكان إقامته الموثقة لديها، لذا حددت موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى، في التاسعة من صباح يوم الإثنين 1443/1/8هـ.

وأملت المحكمة من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه في حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابيًّا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.