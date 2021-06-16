5 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 5 مناطق في المملكة، عدد إصابات فيروس كورونا المستجد المسجلة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن منطقة مكة المكرمة سجلت 371 حالة، والرياض 253 حالة والشرقية 229 وعسير 98 وجازان 83 حالة.

كما سجلت المدينة المنورة 71 حالة والقصيم 44 ونجران 32 وتم تسجيل 17 حالة في كل من منطقتي الباحة وحائل و10 حالات في الحدود الشمالية و9 حالات في تبوك و 5 حالات في الجوف.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 حالات وفاة جديدة، و932 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 469414، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 451187، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7621 حالة.