«أبشر»: 3 خطوات للاستعلام عن خدمة التأمين الصحي المتاحة للجميع

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة «أبشر»، خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي مشيرة إلى أن الخدمة متاحة للمواطنين والمقيمين أو مكفوليهم.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، :«الاستعلام عن التأمين الصحي تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين أو مكفوليهم عرض بيانات التأمين الصحي الخاصة بهم وبعائلاتهم وفق سجلاتهم في وزارة الداخلية».

وذكرت أن طريقة الوصول للخدمة لأفراد الأسرة وللعمالة تكون كالتالي: تبويب أفراد الأسرة، اختيار استعلامات، ثم الاستعلام عن التأمين الصحي، تبويب العمالة اختيار استعلامات ثم الاستعلام عن التأمين الصحي.