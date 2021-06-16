وزارة الموارد البشرية: دمج التقاعد والتأمينات يحمي منسوبي القطاعين الخاص والعام

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات، يحمي العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «دمج التقاعد في التأمينات خطوة هامة في توحيد مظلة الحماية التأمينية وتعزيز الجهود لخدمة العاملين في القطاعين الخاص والعام».

مجلس الوزراء يعلن القرار

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وزير المالية يعدد فوائد قرار دمج التقاعد والتأمينات

من جهته، أشار وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، إلى أن قرار دمج التقاعد والتأمينات، امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف وزير المالية أن القرار يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية.

وعدد الجدعان فوائد قرار دمج التقاعد التقاعد والتأمينات في عدة نقاط مهمة لها أثار إيجابية على الاقتصاد وتتمثل في:

- توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية.

- إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل.

- زيادة الكفاءة التشغيلية والمالية والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

- تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية.

خلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.

لا تأثير للدمج على آلية ومواعيد صرف المستحقات

وبيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.

وأعربت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق مزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

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