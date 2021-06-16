وزارة الصحة توجه نصائح هامة لمخالطي المصاب بفيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، نصائح واجراءات هامة حثت المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد اتباعها للحد من انتقال العدوى لمن يعيشون في المنزل مع المصاب.

وشاركت وزارة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "انفوجراف"، أبرزت بها إجراءات العزل المنزلي لحماية المخالطين لمصاب كورونا.

تعليمات هامة للمخالطين

وشددت وزارة الصحة، على أهمية البقاء على مسافة أمنة من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي الغير ضروري.

كما حثت على ضرورة توعية الأطفال المتواجدون في المنزل مع الشخص الخاضع للعزل المنزلي حول سبل ووسائل الوقاية وحمايتهم من انتقال العدوى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وانتهاء الجائحة العالمية.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يجب على المخالطين للمصاب في العزل المنزلي على ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع الشخص المصاب أو أدواته ذات الطابع الشخصي، بالإضافة الى الأدوات التي يتصل بها المصاب مباشرة كالأطباق وغيرها من الاغراض التي يستعملها المريض وتكون احتمالية انتقال العدوى عن طريقها كبيرة .

وأكدت وزارة الصحة، أهمية الحفاظ على نظافة المنزل و القيام بعمليات التطهير بصفة متكررة ودورية، حيث إن تطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيرآ مثل مفاتيح الأنوار ومقابض الأبواب أمر بالغ الأهمية، مع غسل الملابس وأغطية الفراش الخاصة بالمعزول بالماء الدافئ والمنظفات والحرص على تجفيفها جيدآ قبل استخدامها مرة أخرى.

وأشارت وزارة الصحة لغسل اليدين قبل وبعد لمس المريض (عند الضرورة فقط) أو أدواته أو طعامه لمدة لا تقل عن 40 ثانية، وأضافت أنه يلزم عدم مشاركة الادوات الشخصية التي يستخدمها المصاب مثل (النظارات والمناشف وأطباق الطعام والفراش والأدوات الإلكترونية والجوال) حتى لا ينتقل الفيروس إلى المخالطين للمصاب المعزول في المنزل.

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