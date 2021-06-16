رسميا.. إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد

الرياض - محمد عبدالله - أصدر وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ اليوم تعميماً بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ اليوم تعميماً بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا، وجاء في التعميم».

وأضاف: «أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات منها:

1 - أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام كافة الأبواب في حال وجود جنازة.

2- يخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص».

وواصل: «3- تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين. 4- تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها».

وأتم: « 5- أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة. 6- عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد».

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