الشؤون الإسلامية: فتح 11 مسجدًا بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، فتح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «قامت وزارة الشؤون الإسلامية بإعادة افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يوماً 1588 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

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