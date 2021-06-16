الأحساء الأشد حرارة لليوم الثاني تواليا

سجلت مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة العظمى المسجلة في المملكة وذلك بـ 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة 25 درجة كأقل درجة حرارة.

وفيما يتعلق بالرطوبة، سجلت القريات وجازان أعلى درجات الرطوبة بتسجيلهما 80، فيما كانت أقل المدن رطوبة المدينة المنورة والعلا ورفحاء بتسجيلها 20.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .