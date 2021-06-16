عاجل.. انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

انطلق في العاصمة السعودية الرياض اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة عدة ملفات في مقدمتها قرارات قمة العلا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.



وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين- رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

وفي بيان سابق صادر عن المجلس، قال الحجرف إن المجلس الوزاري يبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا التي عقدت في يناير الماضي وأكدت على تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

ووصفت القمة الخليجية الـ 41 التي استضافتها مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".

وصدر عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غرب السعودية.