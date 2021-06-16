ولي عهد السعودي وجون كيري يبحثان جهود مكافحة التغير المناخي

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ جون كيري.



وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

كما تناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.

وقال جون كيري ، خلال زيارة إلى أبوظبي الإثنين، إن الإمارات مرشح قوي لاستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 في أبوظبي عام 2023.

وأعرب كيري عن تقديره للدور الريادي للإمارات من خلال منهجيتها المتكاملة للحد من تداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى إعجابه بأن "دولة منتجة للنفط والغاز ترى أن الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة لا يقوض الرخاء الاقتصادي، بل يؤسس لمصادر دخل إضافية وبديلة.

وتابع أعتقد أن قيادة دولة الإمارات تدرك أن الكوكب يعاني من مشاكل خطيرة، لذا، نرى أن الإمارات تركز على البحث عن طرق لخفض الانبعاثات والتقاطها. وأعتقد أن أحد أسباب فوز الإمارات بمقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو أن الناس يرون أن قيادة الإمارات صاحبة رؤية وتريد المساهمة في التوصل إلى حلول عالمية للمشاكل العالمية".