السعودية | “الغذاء والدواء” تدشّن النسخة الجديدة من نظام تسجيل الأدوية “سدر”

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تدشين النسخة الجديدة من نظام تسجيل الأدوية “سدر” بمجموعة من المزايا، وذلك استمرارًا لجهودها في تحسين تجربة العملاء والشركاء، ومواكبة التطور التقني، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات لجميع المستحضرات في المنصة الحالية لنظام “سدر” نهائيًا، والانتقال إلى النسخة الجديدة على الرابط esdr.sfda.gov.sa ، وذلك اعتبارًا من 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م.

ويقدّم النظام الجديد، الذي تشرف عليه “الغذاء والدواء” وبتشغيل وتطوير شركة ثقة، مجموعة من المزايا للمستفيدين كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات، وكذلك إمكانية تفعيل التنبيهات داخل النظام في حال تغيرت حالة الطلب.

كما تتيح النسخة الجديدة من النظام إمكانية البحث عن الطلبات المسجلة، وإصدار الشهادات، ورفع الملفات والتحقق منها إلكترونيًا وإرسال الاستعلامات، كما يمكن الرجوع إلى الطلبات المسجلة مسبقًا، إضافةً إلى إمكانية تسجيل أكثر من نوع عبوة تحت رقم مستحضر واحد.

ويهدف نظام سدر إلى خدمة المنشآت المسجلة لدى “الهيئة”، والتواصل مع قطاع الدواء عن طريق النظام، ويتيح طلب تسجيل المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية، وذلك للتأكد من سلامة المستحضرات الدوائية واتباعها الاشتراطات التي وضعتها “الهيئة” للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.

وأشارت “الهيئة” أنه بإمكان الشركات ووكلاء الأدوية الاستفادة من الخدمات بعد ترحيل طلباتهم المسجلة في النظام السابق وتقديمها على نظام سدر في نسخته الجديدة، موضحةً أن جميع طلبات التجديد والتعديل غير المكتملة والتي تكون حالتها (Submitted)، والذي يعني أنه تم تقديم بيانات المنتج وليس الملف أو (Pre evaluation)، وهي مرحلة التحقق الأولي في النسخة القديمة، ولن يتم قبول التحقق بعد تاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م.

وبينت الهيئة خطوات نقل البيانات المكتملة من النظام القديم إلى الجديد على ثلاث خطوات، بداية من زيارة الموقع الإلكتروني لنظام سدر الجديد، وبعد ذلك الذهاب إلى (My Migration Request) الذي يتيح نقل بيانات المستحضر للنسخة الجديدة، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ورفع الطلب.

ونظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع شركة “ثقة” خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل لشركات الأدوية ووكلائها بهدف مساعدتهم فيما يخص ترحيل البيانات في نظام “سدر” الجديد، وجرى فيها استعراض أبرز المستجدات فيه، والإجابة على الأسئلة الشائعة لطلبات الترحيل.