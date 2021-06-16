شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / عودة صلاة الجنازة في الجوامع والمساجد بـ 6 شروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة

- تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات

- عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن 3 في الوقت الواحد

أصدر وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ اليوم تعميماً بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا ، وجاء في التعميم، أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات منها:

1- أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام كافة الأبواب في حال وجود جنازة.

2- يخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

3- تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين.

4- تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها.

5- أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

6- عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد.