شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المُكَلّف يرأس اجتماع وزراء الإعلام العرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة وزير الإعلام المُكَلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الإعلام والمسؤولين عن الإعلام في الدول الأعضاء، ورؤساء الاتحادات والمنظمات المعنية.

وعقد وزراء الإعلام العرب ورؤساء الوفود العربية المشاركة اجتماعًا تشاوريًا، للتنسيق بشأن القضايا المعروضة على برنامج المجلس الوزاري العربي وخاصة ما يتعلق بالمبادرات والمقترحات المطروحة من المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن وضع إستراتيجية عربية للتعامل مع جائحة كورونا.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال الذي أعَدّه المكتب التنفيذي في دورته الثالثة عشرة في اجتماعه يوم أمس، ويتضمن 15 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل الإعلامي العربي المشترك.

وكان من بين الحضور مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام المكلف.